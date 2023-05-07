Понад півтора мільйона людей взяли участь у мітингу на підтримку Ердогана у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Триває зворотний відлік до президентських та парламентських виборів, що відбудуться 14 травня в Туреччині. За тиждень до загальних виборів кандидати у президенти продовжують свої мітинги. Президент Реджеп Ердоган, кандидат від Народного альянсу, провів Великий мітинг, який розпочався о 16.30. Про це інформують турецькі ЗМІ, пише УНН.
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Президент Реджеп Тайіп Ердоган виступив на Великих стамбульських зборах, які відбулися в Національному саду аеропорту імені Ататюрка.
Президент Ердоган оголосив, що на Великій стамбульській зустрічі було присутнім 1 мільйон 700 тисяч осіб.
Вітаючи учасників мітингу, Ердоган сказав: "Яка чудова пишність. Стамбул сьогодні кричить. Так, зараз мені принесли офіційну цифру. Офіційна цифра 1 мільйон 700 тисяч присутні".
Ердоган запитав у громадян: "Стамбул зробить це?", "Стамбул підірве урни для голосування?" На його запитання натовп викрикував "Так".
У своєму виступі він пообіцяв збільшити мінімальну заробітну плату в 3,5 рази, до 8500 лір (близько 435 доларів).
"Ми не лише додамо інфляційну різницю до зарплати наших державних службовців у липні, а й збільшимо частку соціального забезпечення, і ми оголосимо про це громадськість у вівторок".
“Зараз ми реалізуємо наш проект Великого Стамбульського тунелю. Цей проект стане третім тунелем, який пройде під Босфором після Мармарай та Євразії", - сказав він.
"Ми забезпечимо транспортування міста, з'єднавши 11 різних ліній залізничної системи, які будуть використовуватись 6,5 мільйонами громадян на день, із Великим стамбульським тунелем".