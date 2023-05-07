Более полутора миллиона человек приняли участие в митинге в поддержку Эрдогана в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Продолжается обратный отсчет до президентских и парламентских выборов, которые состоятся 14 мая в Турции. За неделю до всеобщих выборов кандидаты в президенты продолжают свои митинги. Президент Реджеп Эрдоган, кандидат от Народного альянса, провел Большой митинг, который начался в 16.30. Об этом информируют турецкие СМИ, пишет УНН.
Детали
Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Великом стамбульском собрании, которое состоялось в Национальном саду аэропорта имени Ататюрка.
Президент Эрдоган объявил, что на Большой стамбульской встрече присутствовало 1 миллион 700 тысяч человек.
Приветствуя участников митинга, Эрдоган сказал: "Какое замечательное великолепие. Стамбул сегодня кричит. Да, сейчас мне принесли официальную цифру. Официальная цифра 1 миллион 700 тысяч присутствующих".
Эрдоган спросил у граждан: "Стамбул сделает это?", "Стамбул взорвёт урны для голосования?" На его вопрос толпа выкрикивала "Да".
В своем выступлении он пообещал увеличить минимальную заработную плату в 3,5 раза, до 8500 лир (около 435 долларов).
"Мы не только добавим инфляционную разницу к зарплате наших государственных служащих в июле, но и увеличим долю социального обеспечения, и мы объявим об этом общественности во вторник".
“Сейчас мы реализуем наш проект Большого Стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который пройдет под Босфором после Мармарай и Евразии", - сказал он.
"Мы обеспечим транспортировку города, соединив 11 различных линий железнодорожной системы, которые будут использоваться 6,5 миллиона граждан в день, с Большим стамбульским тоннелем".