Понад півсотні учасників всеукраїнського конкурсу художників приїхали до Ужгорода
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні, 26 квітня, на вулицях Ужгорода 51 молодий художник з різних регіонів України малювали міські пейзажі, передає кореспондент УНН.
Таким було перше творче завдання ІІ Всеукраїнського студентського конкурсу з живопису “Срібний мольберт”, який проходить на Закарпатті.
Як повідомляють організатори конкурсу, на цьогорічне творче змагання було надіслано кілька тисяч художніх робіт від 345 студентів із 67 навчальних закладів. У підсумку, таємним рейтинговим оцінюванням було визначено 51-го учасника фінальної частини конкурсу. Молоді художники виконають три творчі завдання — “Міський пейзаж”, “Портрет” та “Імпровізація”.
Локації для першого етапу конкурсу учасники обрали ще вчора під час екскурсій Ужгородом. Сьогодні містяни мали нагоду спостерігати за творчим процесом художників у різних куточках міста. Малювали конкурсанти вулиці і сквери, старовинні будинки і річкові пейзажі на набережних, сади і парки обласного центру Закарпаття.
Конкурс “Срібний мольберт” триватиме до 29 квітня. Роботи учасників оцінюватиме академічне журі, до складу якого входять відомі митці та діячі культури України, зокрема народні та заслужені художники України, мистецтвознавці, культурологи, члени Національної академії мистецтв України, науковці.
Після нагородження переможців 29 квітня у холі-атріумі Закарпатської ОДА буде розгорнуто виставку робіт, виконаних учасниками ІІ Всеукраїнського студентського конкурсу з живопису протягом усіх конкурсних днів.
Нагадаємо, 21 квітня закарпатські художники влаштували пленер у центрі Ужгорода.