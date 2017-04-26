Более полусотни участников всеукраинского конкурса художников приехали в Ужгород

Таким было первое творческое задание II Всеукраинского студенческого конкурса по живописи “Серебряный мольберт”, который проходит в Закарпатье.

Как сообщают организаторы конкурса, на нынешнее творческое соревнование было отправлено несколько тысяч художественных работ от 345 студентов из 67 учебных заведений. В итоге, тайным рейтинговым оцениванием было определено 51-го участника финальной части конкурса. Молодые художники выполнят три творческие задания — “Городской пейзаж”, “Портрет” и “Импровизация”.

Локации для первого этапа конкурса участники избрали еще вчера во время экскурсий Ужгородом. Сегодня горожане имели возможность наблюдать за творческим процессом художников в разных уголках города. Рисовали конкурсанты улицы и скверы, старинные дома и речные пейзажи на набережных, сады и парки областного центра Закарпатья.

Конкурс “Серебряный мольберт” продлится до 29 апреля. Работы участников будет оценивать академическое жюри, в состав которого входят известные художники и деятели культуры Украины, в частности народные и заслуженные художники Украины, искусствоведы, культурологи, члены Национальной академии искусств Украины, ученые.

После награждения победителя 29 апреля в холле-атриуме Закарпатской ОГА будет развернута выставка работ, выполненных участниками II Всеукраинского студенческого конкурса по живописи на протяжении всех конкурсных дней.

Напомним, 21 апреля закарпатские художники устроили пленэр в центре Ужгорода .