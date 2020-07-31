Понад мільйон порушень ПДР зафіксували камери автофіксації менше, ніж за 2 місяці

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. З 1 червня по 28 липня зафіксовано 1 050 053 порушень ПДР засобами автофіксації. Про це у відповіді на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті патрульної поліції України.

“Повідомляємо, що з 1 червня 2020 року до 28 липня 2020 року зафіксовано 1 050 053 події з ознаками адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі”, — сказано у відповіді на запит.

Зазначається, що з квітня 2018 року до кінця цього року планується закупити 220 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

“Відповідно до пункту 9 Державної програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 435, передбачено придбання 220 технічних засобів (комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху) для автомобільних доріг загального користування державного значення”, — додається у відповіді за запит.

Як раніше повідомляв УНН, з 1 червня по Україні запрацювали 50 камер системи автоматичної фіксації порушень ПДР.

Нагадаємо, у Києві за перший місяць роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху кількість випадків перевищення швидкості в місцях встановлення камер зменшилась у 5 разів.

Українські Національні Новини

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