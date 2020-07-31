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4 марта, 13:25 • 112544 просмотра

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Более миллиона нарушений ПДД зафиксировали камеры автофиксации меньше, чем за 2 месяца

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КИЕВ. 31 июля. УНН. С 1 июня по 28 июля зафиксировано 1050053 нарушений ПДД средствами автофиксации. Об этом в ответе на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте патрульной полиции Украины.

"Сообщаем, что с 1 июня 2020 года до 28 июля 2020 зафиксировано 1050053 события с признаками административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что с апреля 2018 года до конца этого года планируется закупить 220 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

"В соответствии с пунктом 9 Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года, утвержденной постановлением Кабинета министров Украины от 25 апреля 2018 года № 435, предусмотрено приобретение 220 технических средств (комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения) для автомобильных дорог общего пользования государственного значения", - добавляется в ответе за запрос.

Как ранее сообщал УНН, с 1 июня по Украине заработали 50 камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД.

Напомним, в Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.

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