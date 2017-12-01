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Понад 80% українців вважають, що боротьба з корупцією неуспішна - соціолог

Понад 80% українців вважають, що боротьба з корупцією неуспішна - соціолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Згідно з проведеним нещодавно опитуванням, понад 80% населення вважають, що боротьба з корупцією ведеться неуспішно. Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила на форумі у п'ятницю директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, передає УНН.

"Якщо звернутися до опитування населення, яке було нещодавно, наскільки успішно ведеться боротьба з корупцією в Україні, понад 80% вважають, що неуспішно. Цілком успішна - 1%", - розповіла вона.

З її слів, на запитання щодо успіхів в очищенні судового корпусу від недоброчесних суддів, "зовсім не бачать успіху - 62%". "А кому варто довірити очищення судової влади: 47% - представникам громадськості, 29% - експертам західних країн, 23% - юристам, які працювали суддею і власне суддям - 8%. Тобто покладають надії на недержавні організації", - розповіла І.Бекешкіна.

"Експерти все ж бачать якісь успіхи, а населення не бачить. Смертельну хворобу треба лікувати у першу чергу, а смертельна хвороба - це корупція. Це всі визнають. Корупція - це той камінь, який лежить на дорозі розвитку України. Якщо ми це не поборемо - всі інші реформи будуть другорядними, Україна так і не реалізує той потенціал, який у неї є", - вказала вона.

Також вона повідомила, що 60% населення вважають пріоритетною реформу щодо боротьби з корупцією, що значно вище, ніж, наприклад, щодо медичної, пенсійної реформ.

Нагадаємо, за даними соцопитування, наведеного І.Бекешкіною, прогресу з реформами не бачать 70% населення.

Українські Національні Новини

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