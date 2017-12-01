Более 80% украинцев считают, что борьба с коррупцией неуспешная - социолог

"Если обратиться к опросу населения, которое было недавно, насколько успешно ведется борьба с коррупцией в Украине, более 80% считают, что неуспешно. Вполне успешная - 1%", - рассказала она.

По ее словам, на вопрос об успехах в очистке судейского корпуса от нечестных судей, "совсем не видят успеха - 62%". "А кому стоит доверить очистки судебной власти: 47% - представителям общественности, 29% - экспертам западных стран, 23% - юристам, работали судьей и собственно судьям - 8%. То есть надеются на негосударственные организации", - рассказала И.Бекешкина.

"Эксперты все же видят какие-то успехи, а население не видит. Смертельную болезнь нужно лечить в первую очередь, а смертельная болезнь - это коррупция. Это все признают. Коррупция - это тот камень, который лежит на дороге развития Украины. Если мы это не победим - все остальные реформы будут второстепенными, Украина так и не реализует тот потенциал, который у нее есть", - указала она.

Также она сообщила, что 60% населения считают приоритетной реформу по борьбе с коррупцией, что значительно выше, чем, например, относительно медицинской, пенсионной реформам.

Напомним, за данными соцопроса, приведенного И.Бекешкиной, прогресса с реформами не видят 70% населения.