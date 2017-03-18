Понад 760 млн дол. виділять на усунення наслідків повеней в Перу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Перу Педро Кучинський повідомив в п’ятницю про термінове виділення приблизно 766 мільйонів доларів на відновлювальні роботи в зв’язку з нахлинувшими на країну сильними повенями, передає УНН з посиланням на Andina.

За останніми даними, з початку періоду дощів жертвами стихії вже стали 67 осіб. Постраждали 115 тисяч будівель, зруйновані 117 мостів і понад тисячу кілометрів доріг.

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“Всього 2,5 мільярда солей (валюта Перу — ред.) будуть доступні від суботи, коли буде опубліковано указ (про надзвичайні заходи), для вирішення проблеми відновлення всіх постраждалих районів,” — сказав президент Перу на прес-конференції в Лімі.

Влада називає останні повені одними з найпотужніших за останні десятиліття, їх причиною став кліматичний феномен “Ель-Ніньо” в Тихому океані.

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