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08:46 • 36463 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 100043 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115784 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130946 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138724 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 129697 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120921 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106852 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107770 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104000 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Более 760 млн долл. выделят на устранение последствий наводнений в Перу

Более 760 млн долл. выделят на устранение последствий наводнений в Перу

Киев • УНН

 • 12252 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении примерно 766 млн долларов на восстановительные работы в связи с нахлынувшими в страну сильными наводнениями, передает УНН со ссылкой на Andina.

По последним данным, с начала периода дождей жертвами стихии уже стали 67 человек. Пострадали 115 тыс зданий, разрушены 117 мостов и тысячи километров дорог.

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"Всего 2,5 миллиарда солей (валюта Перу - ред.) будут доступны с субботы, когда будет опубликован указ (о чрезвычайных мерах), для решения проблемы восстановления всех пострадавших районов", - сказал президент Перу на пресс-конференции в Лиме.

Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.

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