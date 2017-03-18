Более 760 млн долл. выделят на устранение последствий наводнений в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Перу Педро Кучински сообщил в пятницу о срочном выделении примерно 766 млн долларов на восстановительные работы в связи с нахлынувшими в страну сильными наводнениями, передает УНН со ссылкой на Andina.
По последним данным, с начала периода дождей жертвами стихии уже стали 67 человек. Пострадали 115 тыс зданий, разрушены 117 мостов и тысячи километров дорог.
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"Всего 2,5 миллиарда солей (валюта Перу - ред.) будут доступны с субботы, когда будет опубликован указ (о чрезвычайных мерах), для решения проблемы восстановления всех пострадавших районов", - сказал президент Перу на пресс-конференции в Лиме.
Власти называют последние наводнения одними из самых мощных за последние десятилетия, их причиной стал климатический феномен "Эль-Ниньо" в Тихом океане.