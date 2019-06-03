Понад 700 тисяч людей вийшли зустрічати "Ліверпуль" вдома

КИЇВ. 3 червня. УНН. Більше 750 тисяч людей відсвяткували перемогу футбольного клубу “Ліверпуль” в Лізі чемпіонів сезону-2018/19 на параді, який відбувся в неділю в британському місті. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію міста, пише УНН з посиланням також на прес-службу футбольного клубу.