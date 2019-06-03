Понад 700 тисяч людей вийшли зустрічати "Ліверпуль" вдома
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Більше 750 тисяч людей відсвяткували перемогу футбольного клубу “Ліверпуль” в Лізі чемпіонів сезону-2018/19 на параді, який відбувся в неділю в британському місті. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію міста, пише УНН з посиланням також на прес-службу футбольного клубу.
У фінальному матчі, який пройшов 1 червня в Мадриді, “Ліверпуль” обіграв “Тоттенхем” з рахунком 2:0.
Сотні тисяч людей вийшли на вулиці Ліверпуля, щоб привітати клубний автобус з відкритим верхом, на якому пересувалися по місту футболісти, тренери та інші члени команди.
“Ліверпуль” в шостий раз став переможцем турніру. Раніше команда завойовувала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 і 2005 роках. Клуб також є триразовим переможцем Кубку УЄФА (1973, 1976, 2001) і Суперкубку УЄФА (1977, 2001, 2005).
З третьої спроби Юрген Клопп привів своїх підопічних до перемоги в головному клубному турнірі Європи: раніше у вирішальному матчі він програвав на чолі дортмундської Боруссії (2013) і Ліверпуля (2018).
“Парад чемпіонів” у Ліверпулі, трансляція офіційного клубного каналу LFCTV: