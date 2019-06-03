Более 700 000 человек вышли встречать "Ливерпуль" дома

В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, “Ливерпуль” обыграл “Тоттенхэм” со счетом 2:0.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Ливерпуля, чтобы поприветствовать клубный автобус с открытым верхом, на котором передвигались по городу футболисты, тренеры и другие члены команды.

“Ливерпуль” в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).

С третьей попытки Юрген Клопп привел своих подопечных к победе в главном клубном турнире Европы: раньше в решающем матче он проигрывал во главе дортмундской Боруссии (2013) и Ливерпуля (2018).

“Парад чемпионов” в Ливерпуле, трансляция официального клубного канала LFCTV: