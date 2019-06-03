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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 3435 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113539 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108997 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136251 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144026 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129987 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Более 700 000 человек вышли встречать "Ливерпуль" дома

Более 700 000 человек вышли встречать "Ливерпуль" дома

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Более 750 тысяч человек отпраздновали победу футбольного клуба “Ливерпуль” в Лиге чемпионов сезона-2018/19 на параде, который состоялся в воскресенье в британском городе. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию города, пишет УНН со ссылкой также на пресс-службу футбольного клуба.

В финальном матче, который прошел 1 июня в Мадриде, “Ливерпуль” обыграл “Тоттенхэм” со счетом 2:0.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Ливерпуля, чтобы поприветствовать клубный автобус с открытым верхом, на котором передвигались по городу футболисты, тренеры и другие члены команды.

“Ливерпуль” в шестой раз стал победителем турнира. Ранее команда завоевывала трофей в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. Клуб также является трехкратным победителем Кубка УЕФА (1973, 1976, 2001) и Суперкубка УЕФА (1977, 2001, 2005).

С третьей попытки Юрген Клопп привел своих подопечных к победе в главном клубном турнире Европы: раньше в решающем матче он проигрывал во главе дортмундской Боруссии (2013) и Ливерпуля (2018).

“Парад чемпионов” в Ливерпуле, трансляция официального клубного канала LFCTV:

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