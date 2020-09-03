Понад 70% українців вважають, що програма "Велике будівництво" передбачає будівництво доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Понад 70% респондентів вважає, що програма "Велике будівництво" передбачає будівництво доріг, а 49,2% будівництво шкіл. Про це повідомив заступника директора КМІС Антон Грушецький під час презентації результатів соціологічного опитування на тему "Національна програма "Велике будівництво", передає кореспондент УНН.
"90% респондентів вважають, що держава дійсно повинна вкладати кошти та інвестувати в інфраструктуру", - розповів Грушецький.
Повідомляється, що 49,2% респондентів вважає, що найбільш пріоритетними у реконструкції та будівництві у їхньому населеному пункті мають бути дороги, 35% відповіли, що лікарні зі стаціонаром та 26,3% - школи.
Також Грушецький розповів, що 29% опитаних відповіли, що знають про Національну програму "Велике будівництво", а 70%, що не знають.
Грушецький зазначив, що за даними опитування, 72,4% респондентів вважає, що програма "Велике будівництво" передбачає перш за все будівництво доріг, 49,2%, що будівництво шкіл та 47,1% - будівництво лікарень та поліклінік.
Довідка: опитування було проведено КМІС у серпні 2020 року. Було опитано 2 тисячі респондентів, похибка вибірки не перевищує 3,3%.
Нагадаємо, Харківщина серед лідерів за темпами здачі об’єктів у межах "Великого будівництва".