Понад 70% українців вірять, що коронавірус створений штучно – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Понад 70% українців вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус. Більшість з них вірять, що його створили в результаті наукового експерименту. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Цитата
“71% вважають, що коронавірус – це штучно створений вірус, 19% – виник природнім шляхом. Серед тих, хто вважає вірус штучно створеним, відносна більшість вважає, що його створили в результаті наукового експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%) з метою зменшення кількості населення (40%). Ще 17% – з метою створення економічної кризи, 16% – з метою заробітку на вакцині, 12% – задля контролю над людьми”, - йдеться в результатах опитування.
Деталі
За даними соціологів, за рік зросла кількість тих, хто не погоджується з думкою, що коронавірус не страшніший ніж звичайний грип (з 54% до 59%). Одночасно зросла і кількість тих, хто дотримується протилежної думки (з 32 до 39%).
Довідково
Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р.
Що було раніше
За результатами опитування, проведеного у грудні фондом “Демократичні ініціативи” спільно з КМІС, більше ніж дві п'яті (понад 40%) респондентів з країн світу загалом згодні, що загроза з боку COVID-19 перебільшена, а в Україні такої думки дотримується понад половина (51%) населення.