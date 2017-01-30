Понад 625 млн грн планують виділити на будівництво Подільського мостового переходу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати погодили внесення змін до бюджету міста Києва на 2017 рік. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.
Зокрема, пропонується збільшити видатки спеціального фонду Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київради (КМДА) на будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро на суму 625,3 млн грн.
Також місто готове надати обіцяні кошти на проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”. До Державного бюджету України Київ має спрямувати субвенцію у сумі 165 мільйонів гривень.
“Місто зобов’язалося надати на проведення Євробачення 200 мільйонів гривень. 50 мільйонів — Київ спрямував ще в минулому році. Однак, тоді встигли освоїти лише 35 мільйонів гривень. Тому сьогодні ми готові надати решту обіцяних коштів — 165 мільйонів”, — зазначив голова бюджетної комісії Київради Андрій Странніков.
У свою чергу, з прийняттям Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік, Київ також отримав субвенції від держави.
“Зокрема, 160 мільйонів гривень отримало місто для виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, допомоги для догляду за людьми з інвалідністю. 37 мільйонів — на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Ще 10 — отримало місто на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги”, — зауважив А.Странніков.
Окрім того, з метою належного функціонування закладів освіти та покращення навчального процесу пропонується збільшити видатки і профільній галузі. В тому числі, підвищити посадові оклади педагогічних працівників.
Проект рішення мають розглянути на сесії Київради.