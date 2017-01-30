Более 625 млн грн планируется выделить на строительство Подольского мостового перехода

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали внесение изменений в бюджет города Киева на 2017 год. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

В частности, предлагается увеличить расходы специального фонда Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевсовета (КГГА) на строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр на сумму 625,3 млн грн.

Также город готов предоставить обещанные средства на проведение песенного конкурса "Евровидение-2017". В Государственный бюджет Украины Киев должен направить субвенцию в сумме 165 млн гривен.

"Город обязался предоставить на проведение Евровидения 200 млн гривен. 50 млн - Киев направил еще в прошлом году. Однако, тогда успели освоить только 35 млн гривен. Поэтому сегодня мы готовы предоставить остальные обещанные средства - 165 млн", - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.

В свою очередь, с принятием Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2017 год, Киев также получил субвенции от государства.

"В частности, 160 млн гривен получил город для выплаты помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, пособия по уходу за людьми с инвалидностью. 37 млн - на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний. Еще 10 - получил город на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения для обеспечения скорой медицинской помощи", - отметил А.Странников.

Кроме того, с целью надлежащего функционирования учебных заведений и улучшения учебного процесса предлагается увеличить расходы и профильной отрасли. В том числе, повысить должностные оклады педагогических работников.

Проект решения должны рассмотреть на сессии Киевсовета.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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