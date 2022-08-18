Незаконно зберігали автомати Калашникова та боєприпаси: у Києві викрили добробат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. СБУ викрила один із добробатів Києва на незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Вилучено понад 60 незареєстрованих автоматів Калашникова та майже тисячу боєприпасів до них. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про добробат "Шо попало".
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"У ході спецоперації Служба безпеки виявила склад незаконного зберігання зброї та боєприпасів, організований одним з добровольчих формувань територіальної громади Києва. Під час обшуків вилучено понад 60 одиниць незареєстрованих автоматів Калашникова та майже 1 тис. боєприпасів до них", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, вилучену зброю могли використати для здійснення у Києві тяжких та особливо тяжких злочинів.
"Щоб не допустити таких правопорушень, СБУ вчинила на випередження і вилучила всю партію засобів ураження. Наразі всі автомати і боєкомплект направлено на експертизу", - інформує СБУ.
Окрім того, у межах кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.
Доповнення
У Києві ділки під виглядом правоохоронців торгували автоматами.