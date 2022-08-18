Незаконно хранили автоматы Калашникова и боеприпасы: в Киеве разоблачили добробат

Цитата

"В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориальной громады Киева. Во время обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и почти 1 тыс. боеприпасов к ним", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, изъятое оружие могли использовать для совершения в Киеве тяжких и особо тяжких преступлений.

"Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ действовала на опережение и изъяла всю партию средств поражения. Сейчас все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу", - информирует СБУ.

Кроме того, в рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Дополнение

В Киеве дельцы под видом правоохранителей торговали автоматами.