Понад 59 тис. військових уклали контракт зі ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. З початку року контракт зі Збройними силами України підписали понад 59 тисяч військовослужбовців. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“З початку року контракт зі ЗСУ уклали більше 59 тисяч військовослужбовців, із яких понад 6 з половиною тисяч офіцерів”, — повідомив О.Чорнобай.
Нагадаємо, що гарантоване щомісячне грошове забезпечення для солдата військової служби за контрактом першого року служби з початку року становить від 7 тис. грн, для офіцера — від 9 тис. грн.