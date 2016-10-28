Более 59 тыс. военных заключили контракт с ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. С начала года контракт с Вооруженными силами Украины подписали более 59 тыс. военнослужащих. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.
"С начала года контракт с ВСУ заключили более 59 000 военнослужащих, из которых более 6 с половиной тысяч офицеров", - сообщил А.Чернобай.
Напомним, что гарантированное ежемесячное денежное обеспечение для солдата военной службы по контракту первого года службы с начала года составляет от 7 тыс. грн, для офицера - от 9 тыс. грн.