Более 59 тыс. военных заключили контракт с ВСУ

"С начала года контракт с ВСУ заключили более 59 000 военнослужащих, из которых более 6 с половиной тысяч офицеров", - сообщил А.Чернобай.

Напомним, что гарантированное ежемесячное денежное обеспечение для солдата военной службы по контракту первого года службы с начала года составляет от 7 тыс. грн, для офицера - от 9 тыс. грн.