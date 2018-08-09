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Понад 58 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

Понад 58 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року

“Перш за все, цьогоріч 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%”, — повідомила Л.Гриневич.

Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет за першим пріоритетом — тобто вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди планували відразу.

Як повідомляв УНН, більше половини випускників шкіл (55% від загальної кількості) цього року подавали заяви лише на контракт.

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