Понад 58 тисяч абітурієнтів вступили на бюджет цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Цього року 58 875 абітурієнтів вступили на бюджет. Про це на брифінгу повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.
“Перш за все, цьогоріч 58 875 тисяч випускників отримали рекомендації для зарахування на бюджет. З них принесли документи на зарахування майже 51 252 особи, тобто майже 87%”, — повідомила Л.Гриневич.
Також міністр повідомила, що практично 60% абітурієнтів були зараховані на бюджет за першим пріоритетом — тобто вступили на ті спеціальності і в ті виші, куди планували відразу.
Як повідомляв УНН, більше половини випускників шкіл (55% від загальної кількості) цього року подавали заяви лише на контракт.