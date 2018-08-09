Более 58 тысяч абитуриентов поступили на бюджет в этом году

"Прежде всего, в этом году 58 875 тысяч выпускников получили рекомендации для зачисления на бюджет. Из них принесли документы на зачисление почти 51 252 лица, то есть почти 87%", - сообщила Л.Гриневич.

Также министр сообщила, что практически 60% абитуриентов были зачислены на бюджет по первому приоритету - то есть поступили на те специальности и в те вузы, куда сразу хотели.

Как сообщал УНН, больше половины выпускников школ (55% от общего количества) в этом году подавали заявления только на контракт.