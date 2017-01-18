Понад 500 осіб постраждали від педофілії у футбольних клубах Британії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. У Великій Британії слідство опублікувало дані щодо 248 клубів, чиї тренери вчиняли зґвалтування неповнолітніх, кількість жертв оцінюють у 526 осіб, 97 відсотків з них - чоловічої статі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними AFP, за минулий місяць, кількість британських футбольних клубів, замішаних у скандалі з педофілами, зросла на сотню.
Також повідомляється, що у середу, 18 січня, слідство опублікувало дані щодо 248 клубів, чиї тренери вчиняли зґвалтування неповнолітніх. Кількість жертв оцінюють у 526 осіб, 97 відсотків з них - чоловічої статі. Наймолодшому з постраждалих - чотири роки. Поліція підозрює у вчиненні злочинів 184 осіб.
Розслідування ведеться як щодо клубів прем'єр-ліги, так і щодо аматорських клубів.
Нагадаємо, екс-тренера в Британії взяли під арешт за підозрою в сексуальних домаганнях.
Як повідомляв УНН, секс-скандал спровокував кризу в британському футболі.