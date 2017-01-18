Более 500 человек пострадали от педофилии в футбольных клубах Великобритании - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Великобритании следствие опубликовало данные относительно 248 клубов, чьи тренеры совершали изнасилования несовершеннолетних, количество жертв оценивается в 526 человек, 97 процентов из них - мужского пола, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным AFP, за прошедший месяц, количество британских футбольных клубов, замешанных в скандале с педофилами, увеличилось на сотню.
Также сообщается, что в среду, 18 января, следствие опубликовало данные относительно 248 клубов, чьи тренеры совершали изнасилования несовершеннолетних. Число жертв оценивается в 526 человек, 97 процентов из них - мужского пола. Самому младшему из пострадавших - четыре года. Полиция подозревает в совершении преступлений 184 человека.
Расследование ведется как в отношении клубов премьер-лиги, так и в отношениио любительских клубов.
Напомним, экс-тренера в Британии взяли под арест по подозрению в сексуальных домогательствах.
Как сообщал УНН, секс-скандал спровоцировал кризис в британском футболе.