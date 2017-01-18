Понад 500 млн грн виділить Донецька область на медицину в 2017 році
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 січня. УНН. Понад 500 млн грн виділить Донецька область на медицину в 2017 році. Про це заявив глава ВГА Павло Жебрівський в Маріуполі, передає кореспондент УНН.
“У 2017 році ми плануємо витратити тільки на пологовий будинок № 2 в Маріуполі близько 100 млн гривень. Всього обласного бюджету виділять понад півмільярда гривень для ремонту і переобладнання лікарень в Донецькій області”, — повідомив П.Жебрівський.
Зокрема, в пологовий будинок № 2 в Маріуполі днями привезли нове обладнання зі Швеції та Німеччини.
Всього було витрачено понад 30 млн грн зі спільного міського та обласного бюджету для ремонту і постачання устаткування в лікарні № 4 та 9 і пологовий будинок № 2 Маріуполя.