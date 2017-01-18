Более 500 млн грн выделит Донецкая область на медицину в 2017 году

"В 2017 году мы планируем потратить только на родильный дом №2 в Мариуполе около 100 млн гривен. Всего из областного бюджета выделят более полумиллиарда гривен для ремонта и переоборудования больниц в Донецкой области", - сообщил П.Жебривский.

В частности, в роддом № 2 в Мариуполе на днях привезли новое оборудование из Швеции и Германии.

Всего было потрачено более 30 млн грн из общего городского и областного бюджета для ремонта и поставок оборудования в больницы № 4 и 9 и роддом № 2 Мариуполя.