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Понад 500 кінопоказів, майже 100 виїздів кінозірок, і понад 50 повнометражних фільмів: підсумки року від національного туру "Кіно заради Перемоги!"

Понад 500 кінопоказів, майже 100 виїздів кінозірок, і понад 50 повнометражних фільмів: підсумки року від національного туру "Кіно заради Перемоги!"

Київ • УНН

 • 26163 перегляди

В рамках національного туру "Кіно заради Перемоги!" в Україні відбулося 572 кінопокази, під час яких було показано 53 фільми та близько 100 виступів знаменитостей на підтримку військових та громад.

Національний Тур "Кіно заради Перемоги!" підбив підсумки 2023 року, передає УНН.

Деталі

У межах Туру в 2023 році відбулося 572 кінопокази українських повнометражних стрічок у 351-у населеному пункті та військовій частині 22 областей України. Зокрема, у військових частинах та підрозділах протягом 2023 року відбулось 442 кінопокази.

Загалом, з початку Туру "Кіно заради Перемоги!" з 6 серпня 2022 року відбувся 1651 кінопоказ 53 українських повнометражних стрічок.

Повідомляється, що під час реалізації Туру численну кількість кінопоказів для військових та громад відвідали зірки українського кінематографа – амбасадори проєкту: Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Ахтем Сеітаблаєв, Олесь Санін, Михайло Іллєнко та Олексій Тритенко.

"А все заради того, щоб: наші військові відчули вдячність і підтримку, переселенці змогли відчути єднання та віднайти мотивацію рухатися далі, а усі ми вкотре зрозуміли, що коли ми разом – українці непереможні, та що після темряви завжди настає світанок", - йдеться у повідомленні.

До кінопоказів Туру також долучалися знані кінематографісти для представленням власних фільмів та спілкування з глядачами: Катерина Степанкова, Заза Буадзе, Віолета Кіртока, Марина Кошкіна, Дмитро Сова, Андрій Мостренко, Іванка Іллєнко, Андрій Суярко, Лариса Руснак, Богдан Жданов, Олександр Кришталь, Ярослав Сложинський, Богдан Максименко, Михайло Кравченко, Сергій Борденюк, Олесь Санін, Костянтин Лінартович, Олександр Пожарський, Роман Ясіновський, Григорій Бакланов, Роман Деріга, Євгеній Дяченко, Артем Денисов, Наталля Половинка, Олеся Моргунець-Ісаєнко, Сашко Лірник, Тарас Босак, Андрій Ісаєнко, Андрій Самінін, Ігор Цішевич, Олександр Яценюк, Сергій Фоменко, Яків Ткаченко, Дмитро Вівчарюк, Даша Плахтій, та інші.

"Реалізуючи Національний тур "Кіно заради Перемоги!" ми спілкуємося з військовими на всіх рівнях та по всій території України і від всіх ми чуємо слова подяки та важливості продовжувати Тур далі. Саме розуміння актуальності та необхідності нашої діяльності мотивує нашу команду і партнерів продовжувати розвивати проєкт після 17 місяців активної роботи" – коментує Голова Правління Асоціації "Дивись українське!" Андрій Різоль.

Також зазначається, що Національний тур "Кіно заради Перемоги!" здобув національне визнання як високоефективний мистецький проект, перемігши у конкурсі "Відповідальна країна" у номінації "Підтримка освіти та Культури" та став переможцем престижної міжнародної премії SABRE Awards EMEA як "Кращий соціальний проект". Також Тур переміг у конкурсі PR-кейсів у номінації "PR-кампанія задля перемоги", у межах PR марафону українського видавництва MMR.

У межах Національного туру "Кіно заради Перемоги!" продемонстровано 53 повнометражні фільми, серед яких: "Довбуш" режисера Олеся Саніна, "Мавка. Лісова пісня" режисера Олександра Рубана та Олега Маламужа, "Мій карпатський дідусь" режисера Зази Буадзе, "Щедрик" режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко, "Захар Беркут" режисерів Ахтема Сеітаблаєва та Джона Вінна, "Поводир" режисера Олеся Саніна, "Кіборги" режисера Ахтема Сеітаблаєва, "Крути 1918" режисера Олексія Шапарєва, "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво" режисера Михайла Кострова, "Сторожова застава" режисера Юрія Ковальова, "Мої думки тихі" режисера Антоніо Лукича, "Толока" режисера Михайла Іллєнка, "Фокстер і Макс" режисера Анатолія Матешка, "Атлантида" режисера Валентина Васяновича, "Я працюю на цвинтарі" режисера Олексія Тараненка, "Мирний 21" режисера Ахтема Сеітаблаєва, "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука та багато інших.

Також у межах Національного туру "Кіно заради Перемоги!" в 2023 році відбулось біля 200 кінопоказів короткометражних документальних фільмів-новел проєкту "Культура vs війна" режисера Кадіма Тарасова.

Зазначимо, що Національний тур "Кіно заради Перемоги!" реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації "Дивись українське!", а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії. Ідея туру "Кіно заради Перемоги!" виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів - 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області. Втілення проєкту стало можливим завдяки партнерству з благодійним фондом "МХП-Громаді".

Додамо, що саме за сприяння БФ "МХП-Громаді" вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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