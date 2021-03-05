Понад 50% українців підтримують запровадження "жорсткого" карантину при зростанні захворюваності на COVID-19

Цитата:

"37% вважають, що рівень захворюваності на коронавірус в Україні зростає. 34% говорять, що він не змінюється, 20% – зменшується. 56% підтримують запровадження "жорсткого" карантину, якщо захворюваність на коронавірус суттєво зростатиме. 41% – протилежної думки", - йдеться у результатах дослідження.

Також повідомляється, що дві третини підтримують закриття ресторанів, кафе та кінотеатрів на час локдауну. 58% не заперечують проти закриття спортзалів, 52% – шкіл, 47% – дитсадків. Натомість майже 80% проти зупинки міжміського та міського громадського транспорту.

Довідково

Опитування проводилось серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-3 березня 2021 року.

Доповнення

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вже переживає третю хвилю світової пандемії коронавірусу, другий рік якої може стати ще важчим, ніж перший.



Вчора під час пресконференції Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

В Україні зафіксовано вже 1,384 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 4 березня, - другий день поспіль понад 10 тисяч, що є стрибком до показника, який спостерігався наприкінці минулого року. Кількість госпіталізованих за добу - понад 3,3 тисячі.