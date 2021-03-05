Степанов: ми вже у третій хвилі пандемії коронавірусу, другий рік пандемії може бути ще важчим

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“За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються, заявами ВООЗ, світ доволі швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки науковців не втішні — другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній. Наші вчені, спільно з думкою іноземних колег, помітили, що мутації вірусу, зміни в клінічному перебігу хвороби та в динаміці передачі COVID-19 значно посилять тиск на медичні системи країн. В Україні цифри заражених теж ростуть щодня. Ми вже ступили до третьої хвилі світової пандемії”, — сказав міністр.

Він підтвердив інформацію про те, що в Україні був зафіксований “британський” штам коронавірусу, а також нагадав, що вже три області опинилися у “червоній” зоні карантину (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська).

“На межі червоної зони знаходиться Закарпатська та Вінницька область”, — додав Степанов.

Щодо динаміки розвитку епідемії в Україні, то за словами міністра, прогнозується збільшення кількості заражень до кінця епідсезону — орієнтовно до кінця квітня.

Доповнення

Вчора під час пресконференції Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.