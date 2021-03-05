Степанов: ми вже у третій хвилі пандемії коронавірусу, другий рік пандемії може бути ще важчим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна вже переживає третю хвилю світової пандемії коронавірусу другий рік якої може стати ще важчим, ніж перший. Про це під час години запитань до уряду у ВР заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Цитата
“За прогнозами МОЗ та наших спеціалістів, які підтверджуються, заявами ВООЗ, світ доволі швидко підходить до третьої хвилі коронавірусу. Оцінки науковців не втішні — другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній. Наші вчені, спільно з думкою іноземних колег, помітили, що мутації вірусу, зміни в клінічному перебігу хвороби та в динаміці передачі COVID-19 значно посилять тиск на медичні системи країн. В Україні цифри заражених теж ростуть щодня. Ми вже ступили до третьої хвилі світової пандемії”, — сказав міністр.
Він підтвердив інформацію про те, що в Україні був зафіксований “британський” штам коронавірусу, а також нагадав, що вже три області опинилися у “червоній” зоні карантину (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська).
“На межі червоної зони знаходиться Закарпатська та Вінницька область”, — додав Степанов.
Щодо динаміки розвитку епідемії в Україні, то за словами міністра, прогнозується збільшення кількості заражень до кінця епідсезону — орієнтовно до кінця квітня.
Доповнення
Вчора під час пресконференції Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.