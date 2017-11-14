Понад 50 цивільних загинули від авіаудару в "зоні деескалації" в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ, 14 листопада. УНН. Внаслідок авіаудару в сирійському місті Атареб загинули щонайменше 53 особи. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Загалом три авіаудари влучили у ринок в місті Атареб, контрольованому повстанцями. За даними спостерігачів, авіаудари завдали сирійська авіація або військові літаки Росії, яка підтримує режим президента Башара Асада.
Крім того зазначається, що серед загиблих - п'ятеро дітей і троє поліцейських.
Як повідомляв УНН, Amnesty звинуватила Асада в злочинах проти людяності.