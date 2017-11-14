Понад 50 цивільних загинули від авіаудару в "зоні деескалації" в Сирії

Загалом три авіаудари влучили у ринок в місті Атареб, контрольованому повстанцями. За даними спостерігачів, авіаудари завдали сирійська авіація або військові літаки Росії, яка підтримує режим президента Башара Асада.

Крім того зазначається, що серед загиблих - п'ятеро дітей і троє поліцейських.

Як повідомляв УНН, Amnesty звинуватила Асада в злочинах проти людяності.