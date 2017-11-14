Более 50 гражданских погибли от авиаудара в "зоне деэскалации" в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ, 14 ноября. УНН. В результате авиаудара в сирийском городе Атареб погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В общем три авиаудара попали в рынок в городе Атареб, контролируемом повстанцами. По данным наблюдателей, авиаудары нанесли сирийская авиация или военные самолеты России, которая поддерживает режим президента Башара Асада.
Кроме того отмечается, что среди погибших - пятеро детей и трое полицейских.
Как сообщал УНН, Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности.