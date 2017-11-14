Более 50 гражданских погибли от авиаудара в "зоне деэскалации" в Сирии

В общем три авиаудара попали в рынок в городе Атареб, контролируемом повстанцами. По данным наблюдателей, авиаудары нанесли сирийская авиация или военные самолеты России, которая поддерживает режим президента Башара Асада.

Кроме того отмечается, что среди погибших - пятеро детей и трое полицейских.

Как сообщал УНН, Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности.