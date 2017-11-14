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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 26572 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 46153 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 55712 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 59826 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53017 просмотра

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Более 50 гражданских погибли от авиаудара в "зоне деэскалации" в Сирии

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КИЕВ, 14 ноября. УНН. В результате авиаудара в сирийском городе Атареб погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В общем три авиаудара попали в рынок в городе Атареб, контролируемом повстанцами. По данным наблюдателей, авиаудары нанесли сирийская авиация или военные самолеты России, которая поддерживает режим президента Башара Асада.

Кроме того отмечается, что среди погибших - пятеро детей и трое полицейских.

Как сообщал УНН, Amnesty обвинила Асада в преступлениях против человечности.

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