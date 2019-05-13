Понад 5 тисяч українців хочуть перенести мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Українському державному центрі радіочастот (УДЦР) зареєстровано вже 5297 заявок щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані УДЦР.
"Станом на 9:00 13 травня надійшло 5297 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у Централізованій базі даних УДЦР", - повідомили у відомстві.
Окрім того, станом на сьогодні, за даними УДЦР, перенесено вже 788 телефонних номерів.
Як повідомляв УНН, в Україні ввели нову послугу з 1 травня, за якою абоненти зможуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.