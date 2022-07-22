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Понад 450 людей здали кров у межах благодійної акції “День донора МХП”

Понад 450 людей здали кров у межах благодійної акції “День донора МХП”

Київ • УНН

 • 100084 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” вчергове провів акцію “День донора МХП”. До неї долучилися понад 450 людей, серед яких й працівники компанії та Фонду. Благодійні кошти, отримані за донорство, направлять на закупку вакуумних апаратів для лікування поранених. Про це повідомили у пресслужбі “МХП-Громаді”, передає УНН.

Цитата

“Цього року понад 350 працівників МХП та Фонду вже стали донорами і долучилися до благодійної акції “День донора МХП”, яка триватиме й надалі. Ще понад 100 охочих стати донорами - з наших громад. Усі благодійні кошти за донорство було перераховано на закупівлю вакуумних апаратів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Цього року акція проводилася у Вінницькій, Київській, Черкаській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Сумській, Тернопільській, Житомирській, Дніпропетровській, Чернігівській областях та на Волині.

Нагадаємо

У червні “МХП-Громаді” відкрив збір коштів на вакуумні апарати для загоювання ран. Фонд вже закупив три апарати для Черкаської обласної лікарні. 

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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