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Более 450 человек сдали кровь в рамках благотворительной акции "День донора МХП"

Более 450 человек сдали кровь в рамках благотворительной акции "День донора МХП"

Киев • УНН

 • 100080 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” в очередной раз провел акцию “День донора МХП”. К ней присоединились более 450 человек, среди которых и сотрудники компании и Фонда. Благотворительные средства, полученные за донорство, будут направлены на закупку вакуумных аппаратов для лечения раненых. Об этом сообщили в пресс-службе “МХП-Громаде”, передает УНН.

Цитата

“В этом году более 350 работников МХП и Фонда уже стали донорами и присоединились к благотворительной акции “День донора МХП”, которая будет продолжаться. Еще более 100 желающих стать донорами – из наших громад. Все благотворительные средства за донорство были перечислены на закупку вакуумных аппаратов”, - говорится в сообщении.

Детали

В этом году акция проводилась в Винницкой, Киевской, Черкасской, Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской, Черниговской областях и на Волыни.

Напомним

В июне “МХП-Громаде” открыл сбор средств на вакуумные аппараты для заживления ран. Фонд уже закупил три аппарата для Черкасской областной больницы. 

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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