Понад 44 тис. домогосподарствам Кіровоградщини було призначено субсидії готівкою
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 січня. УНН. У 2016 р. 44 288 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ статистики Кіровоградщини.
З них у міських поселеннях — 16534 домогосподарствам, у сільській місцевості — 27754 домогосподарствам.
За січень—жовтень п.р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 83762 тис.грн, з неї у міських поселеннях — 32842,2 тис.грн, у сільській місцевості — 50919,8 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у жовтні 2016р. на одне домогосподарство становив 2387,8 грн (у вересні — 2045,5 грн).