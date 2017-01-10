Понад 44 тис. домогосподарствам Кіровоградщини було призначено субсидії готівкою

З них у міських поселеннях — 16534 домогосподарствам, у сільській місцевості — 27754 домогосподарствам.

За січень—жовтень п.р. загальна сума субсидій готівкою, призначених домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 83762 тис.грн, з неї у міських поселеннях — 32842,2 тис.грн, у сільській місцевості — 50919,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у жовтні 2016р. на одне домогосподарство становив 2387,8 грн (у вересні — 2045,5 грн).