Более 44 тыс. домохозяйствам Кировоградщины были назначены субсидии наличными
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 января. УНН. В 2016 44 288 домохозяйствам были назначены субсидии наличными на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ статистики Кировоградщины.
Из них в городских поселениях - 16534 домохозяйствам, в сельской местности - 27754 домохозяйствам.
За январь-октябрь т.г. общая сумма субсидий наличными, назначенных домохозяйствам на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 83762 тыс, из нее в городских поселениях - 32842,2 тыс.грн, в сельской местности - 50919,8 тыс. грн.
Средний размер назначенной субсидии наличными на возмещение расходов для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в октябре 2016. на одно домохозяйство составил 2387,8 грн (в сентябре - 2045,5 грн).