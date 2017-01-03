Понад 40 тисяч осіб заарештували в Туреччині за останні місяці

За інформацією міністерства юстиції Туреччини, у рамках розслідування було прийнято рішення про звільнення 10 тисяч 265 арештованих, зважаючи на відсутність доказів, що підтверджують їх участь у терористичній діяльності.

Серед звільнених і відновлених на посаді - один губернатор, чотири помічника губернатора, 1066 військовослужбовців, 583 співробітники поліції, двоє голів органів місцевого самоврядування, 158 суддів і прокурорів, два члени вищої ради суддів і прокурорів (HSYK), один член державної ради і вісім співробітників верховного суду Туреччини.

Нагадаємо, ввечері 15 липня турецькі військові перекрили міст через Босфор і зробили спробу роззброїти поліцію. Над Анкарою літали військові винищувачі. У Стамбулі танки перекрили під’їзди до аеропорту. Прем’єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив про спробу перевороту в Туреччині, він запевнив, що "турецькій демократії нічого не загрожує".

Як повідомляв УНН, 27 грудня у Стамбулі почався перший судовий процес щодо обвинувачених у спробі державного перевороту, розпочалися судові слухання щодо 29 поліцейських.