Более 40 тыс. человек арестовали в Турции за последние месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В рамках расследования, начатого после попытки переворота в Турции 15 июля прошлого года, вынесены решения об аресте 41 тыс. 326 человек из 103 тыс. задержанных по подозрению в причастности к Фетуллаху Гюлену, которого подозревают в организации переворота, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
По информации министерства юстиции Турции, в рамках расследования было принято решение об увольнении 10 тысяч 265 арестованных, ввиду отсутствия доказательств, подтверждающих их участие в террористической деятельности.
Среди уволенных и восстановленных в должности - один губернатор, четыре помощника губернатора, 1066 военнослужащих, 583 сотрудника полиции, двое глав органов местного самоуправления, 158 судей и прокуроров, два члена высшего совета судей и прокуроров (HSYK), один член государственного совета и восемь сотрудников верховного суда Турции.
Напомним, вечером 15 июля турецкие военные перекрыли мост через Босфор и совершили попытку разоружить полицию. Над Анкарой летали военные истребители. В Стамбуле танки перекрыли подъезды к аэропорту. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о попытке переворота в Турции, он заверил, что "турецкой демократии ничего не угрожает".
Как сообщал УНН, 27 декабря в Стамбуле начался первый судебный процесс в отношении обвиняемых в попытке государственного переворота, начались судебные слушания в отношении 29 полицейских.