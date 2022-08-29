Понад 40 рашистів та 14 одиниць військової техніки відправили «на той світ» ЗСУ за опередню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Оперативне командування «Південь» повідомило, що ЗСУ на півдні України знищили понад 40 рашистів та 14 одиниць військової техніки, пише УНН.
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«Ракетно-артилерійськими підрозділами відкореговано кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ «Ураган», зенітно-гарматний ракетний комплекс «Панцир-С1», самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць автобронетехніки.
Остаточні втрати ворога уточнюються.
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