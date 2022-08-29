Более 40 рашистов и 14 единиц военной техники отправили «на тот свет» ВСУ за предыдущие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Оперативное командование «Юг» сообщило, что ВСУ на юге Украины уничтожили более 40 рашистов и 14 единиц военной техники, пишет УНН.
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«Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», самоходная артиллерийско-минометная установкаНона-С», станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники.
Окончательные потери врага уточняются.
Напомним
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