Более 40 рашистов и 14 единиц военной техники отправили «на тот свет» ВСУ за предыдущие сутки

Цитата

«Ракетно-артиллерийскими подразделениями откорректировано количество рашистов на правом берегу Днепра. Минус 41 в уже неживой силе, также уничтожены 2 беспилотных летательных аппарата, танк Т-72, ​​РСЗО «Ураган», зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь-С1», самоходная артиллерийско-минометная установкаНона-С», станция радиоэлектронной борьбы, 6 единиц автобронетехники.

Окончательные потери врага уточняются.

Напомним

Украинская авиация 8 раз атаковала российские опорные пункты в 8 районах на юге Украины