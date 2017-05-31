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Понад 40 озброєних людей затримані за стрілянину на Вінниччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці затримали 42-ох озброєних людей внаслідок конфлікту в с. Метанівка Теплицького району Вінницької області. За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. У результаті шість людей отримали ушкодження, двоє з них – госпіталізовані.  Про це передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.

Понад 40 озброєних людей затримані за стрілянину на Вінниччині

"31 травня в с. Метанівка Теплицького району озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію зернотоку та почали стрілянину. У результаті шість людей отримали ушкодження, двоє з них – госпіталізовані. Зловмисників затримано, зброю вилучено. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. Чоловіки у масках вчинили силові дії, увірвавшись на територію зернотоку, яку охороняли місцеві жителі.

Близько 14.30, після відмови зловмисників скласти зброю, бійці спецпідрозділів та працівники місцевої поліції затримали 42-ох озброєних правопорушників. За попередньою інформацією, у затриманих вилучено 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів, а також 2 мисливських карабіни калібром 5,45 мм і 7,62 мм.

У результаті конфлікту з тілесними ушкодженнями до лікарів звернулися шестеро людей. Попередньо, всі вони були поранні з травматичної зброї. Двох чоловіків госпіталізовано.

Наразі поліція встановлює особи затриманих.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 7-ми років ув’язнення.

Як повідомляв УНН 17 травня, слідчі затримали двох учасників збройного конфлікту в селищі Вільшани.

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