Понад 40 озброєних людей затримані за стрілянину на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Правоохоронці затримали 42-ох озброєних людей внаслідок конфлікту в с. Метанівка Теплицького району Вінницької області. За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. У результаті шість людей отримали ушкодження, двоє з них – госпіталізовані. Про це передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.
"31 травня в с. Метанівка Теплицького району озброєні чоловіки в балаклавах увірвалися на територію зернотоку та почали стрілянину. У результаті шість людей отримали ушкодження, двоє з них – госпіталізовані. Зловмисників затримано, зброю вилучено. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. Чоловіки у масках вчинили силові дії, увірвавшись на територію зернотоку, яку охороняли місцеві жителі.
Близько 14.30, після відмови зловмисників скласти зброю, бійці спецпідрозділів та працівники місцевої поліції затримали 42-ох озброєних правопорушників. За попередньою інформацією, у затриманих вилучено 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів, а також 2 мисливських карабіни калібром 5,45 мм і 7,62 мм.
У результаті конфлікту з тілесними ушкодженнями до лікарів звернулися шестеро людей. Попередньо, всі вони були поранні з травматичної зброї. Двох чоловіків госпіталізовано.
Наразі поліція встановлює особи затриманих.
Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За таке правопорушення передбачено покарання до 7-ми років ув’язнення.
Як повідомляв УНН 17 травня, слідчі затримали двох учасників збройного конфлікту в селищі Вільшани.