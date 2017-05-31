Более 40 вооруженных человек задержаны за стрельбу в Винницкой области

"31 мая в с. Метановка Теплицкого района вооруженные мужчины в балаклавах ворвались на территорию зернотока и открыли стрельбу. В результате шесть человек получили повреждения, двое из них - госпитализированы. Злоумышленники задержаны, оружие изъято. Открыто уголовное производство", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, конфликт возник между владельцем сельхозпредприятия и владельцами имущественных паев. Мужчины в масках совершили силовые действия, ворвавшись на территорию зернотока, которую охраняли местные жители.

Около 14.30, после отказа злоумышленников сложить оружие, бойцы спецподразделений и работники местной полиции задержали 42-х вооруженных правонарушителей. По предварительной информации, у задержанных изъято 8 помповых ружей, 5 травматических пистолетов, а также 2 охотничьих карабина калибром 5,45 мм и 7,62 мм.

В результате конфликта с телесными повреждениями к врачам обратились шесть человек. Предварительно, все они были ранены из травматического оружия. Двоих мужчин госпитализированы.

Сейчас полиция устанавливает личности задержанных.

Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание до 7 лет заключения.

Как сообщал УНН 17 мая, следователи задержали двух участников вооруженного конфликта в поселке Ольшаны.