Понад 40 мін виявили на подвір’ї на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Піротехніки Управління ДСНС України у Чернігівській області, виявили 44 мінометні міни на подвір’ї приватного будинку в селі Берестовці Борзнянського району. Про це йдеться у повідомленні МВС України на Facebook, передає УНН.
“Друзі, будьте уважні й обережні! Вибухонебезпечні предмети можна ненароком виявити навіть на своєму подвір’ї! Так сталося минулого тижня з господарями приватного будинку в селі Берестовці Борзнянського району на Чернігівщині. Хазяйнуючи на своєму подвір’ї, вони виявили біля господарчої будівлі предмет, схожий на мінометну міну. Обстеживши подвір’я піротехніки Управління ДСНС України у Чернігівській області, що прибули на виклик, виявили ще 43 мінометні міни калібром 82 мм часів Другої світової війни”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чималий арсенал боєприпасів знешкоджували у два етапи.
Як повідомляв УНН, протипіхотну міну знайшли в Одесі на горищі житлового будинку.