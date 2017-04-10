Более 40 мин обнаружили во дворе в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Пиротехники Управление ДСНС Украины в Черниговской области, обнаружили 44 минометных мины во дворе частного дома в селе Берестовце Борзнянского района. Об этом говорится в сообщении МВД Украины на Facebook, передает УНН.
"Друзья, будьте внимательны и осторожны! Взрывоопасные предметы можно ненароком обнаружить даже на своем дворе! Так произошло на прошлой неделе с хозяевами частного дома в селе Берестовце Борзнянского района на Черниговщине. На своем дворе они обнаружили предмет, похожий на минометную мину. Обследовав двор пиротехники Управления ГСНС Украины в Черниговской области, прибывшие на вызов, обнаружили еще 43 минометные мины калибром 82 мм времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что немалый арсенал боеприпасов обезвредили в два этапа.
Как сообщал УНН, противопехотную мину нашли в Одессе на чердаке жилого дома.