Понад 36 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 35,1 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 30/120; “Мар’їнка” — 200/110; “Новотроїцьке” — 15/0; “Гнутове” — 180/40.
За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 35,1 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 9395 осіб та 955 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 9250 осіб та 1350 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5970 осіб та 1150 транспортних засобів;
“Гнутове” — 5035 осіб та 1120 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 5490 осіб.
Як повідомляв УНН, іноземець намагався перемістити через кордон старовинну шаблю.