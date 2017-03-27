Понад 36 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 30/120; “Мар’їнка” — 200/110; “Новотроїцьке” — 15/0; “Гнутове” — 180/40.

За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 35,1 тисяч осіб та 4,5 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 9395 осіб та 955 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 9250 осіб та 1350 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 5970 осіб та 1150 транспортних засобів;

“Гнутове” — 5035 осіб та 1120 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 5490 осіб.

Як повідомляв УНН, іноземець намагався перемістити через кордон старовинну шаблю.