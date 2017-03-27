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Более 36 тысяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Более 36 тысяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

Киев • УНН

 • 8033 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 35,1 тысяч человек и 4,5 тысяч транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/120; "Марьинка" - 200/110; "Новотроицкое" - 15/0; "Гнутово" - 180/40.

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 35,1 тысяч человек и 4,5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 9395 человек и 955 транспортных средств;

"Марьинка" - 9250 человек и 1350 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5970 человек и 1150 транспортных средств;

"Гнутово" - 5035 человек и 1120 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 5490 человек.

Как сообщал УНН, иностранец пытался переместить через границу старинную саблю.

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