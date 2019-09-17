Понад 300 ув’язнених було переведено з окупованої Луганщини на підконтрольну територію України - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. В серпні цього року з території в окупованій Луганській області на територію контрольовану українським урядом було переведено понад 300 ув’язнених осіб. Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в України Матільда Богнер під час презентації доповіді Моніторингової місії ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає кореспондент УНН.
“Станом на 15 серпня 2019 року з території контрольованої самопроголошеною Луганською народною Республікою на територію, яка контролюється урядом, було переведено 319 осіб, в тому числі 11 ув’язнених жінок до початку конфлікту”, — сказала Богнер.
За її словами, тільки 12 вересня 54 особи, які були ув’язнені до початку конфлікту були переведені з території контрольованою самопроголошеною Луганською народною Республікою.
“Ми також задокументували жахливі умови тримання під вартою та використання примусової праці у виправних колоніях у самопроголошеній Луганській Народній Республіці. Деяких з тих, хто відмовлявся працювати, карали та поміщали в одиночні камери. Інших примушували підписувати заяви про те, що вони готові працювати безоплатно”, — розповіла Богнер.
Нагадаємо, на Донбасі за три місяці загинули восьмеро цивільних.