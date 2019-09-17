Более 300 заключенных были переведены из оккупированной Луганской области на подконтрольную территорию Украины - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В августе этого года с территории в оккупированной Луганской области на территорию контролируемую украинским правительством были переведены более 300 заключенных. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер во время презентации доклада Мониторинговой миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает корреспондент УНН.
“По состоянию на 15 августа 2019 года с территории контролируемой самопровозглашенной Луганской народной Республикой на территорию, контролируемую правительством, было переведено 319 человек, в том числе 11 заключенных женщин до начала конфликта”, — сказала Богнер.
По ее словам, только 12 сентября 54 человека, которые были заключены до начала конфликта, были переведены с территории контролируемой самопровозглашенной Луганской народной Республикой.
“Мы также задокументировали ужасные условия содержания под стражей и использования принудительного труда в исправительных колониях в самопровозглашенной Луганской Народной Республике. Некоторых из тех, кто отказывался работать, наказывали и помещали в одиночные камеры. Других заставляли подписывать заявления о том, что они готовы работать бесплатно”, — рассказала Богнер.
Напомним, на Донбассе за три месяца погибли восемь гражданских.