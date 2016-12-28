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Понад 300 працівників поліції Хмельниччини чергуватимуть під час Новорічних святкувань

Понад 300 працівників поліції Хмельниччини чергуватимуть під час Новорічних святкувань

Київ • УНН

 • 7050 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час новорічних свят в усіх районах Хмельницької області чергуватимуть 320 працівників поліції і 15 бійців Національної Гвардії. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ області.

31 грудня і 1 січня, за інформацією поліції в області, планується проведення 53 масових гулянь і заходів. Участь у яких візьмуть близько 17 тис. громадян. На охорону громадського порядку планують залучили 320 правоохоронців відділів та відділень поліції, 15 бійців Нацгвардії, 153 представників громадських формувань області.

Зокрема, в обласному центрі вулиці патрулюватимуть 40 патрульних, а у районах - 72 працівника ГРПП (групи швидкого реагування патрульної поліції). Безпеку на автошляхах області забезпечуватимуть 20 працівників поліції Безпеки дорожнього руху. У місцях масових святкувань чергуватимуть ще 180 працівників поліції. У резерві залишаються бійці підрозділів спеціального реагування.

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