Понад 300 працівників поліції Хмельниччини чергуватимуть під час Новорічних святкувань
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Під час новорічних свят в усіх районах Хмельницької області чергуватимуть 320 працівників поліції і 15 бійців Національної Гвардії. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУНПУ області.
31 грудня і 1 січня, за інформацією поліції в області, планується проведення 53 масових гулянь і заходів. Участь у яких візьмуть близько 17 тис. громадян. На охорону громадського порядку планують залучили 320 правоохоронців відділів та відділень поліції, 15 бійців Нацгвардії, 153 представників громадських формувань області.
Зокрема, в обласному центрі вулиці патрулюватимуть 40 патрульних, а у районах - 72 працівника ГРПП (групи швидкого реагування патрульної поліції). Безпеку на автошляхах області забезпечуватимуть 20 працівників поліції Безпеки дорожнього руху. У місцях масових святкувань чергуватимуть ще 180 працівників поліції. У резерві залишаються бійці підрозділів спеціального реагування.