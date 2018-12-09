Понад 300 авто застрягли в чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У контрольний пунктах в’їзду-виїзду, які розташовані на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку перебували 315 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби України.
"У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/65; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 30/50", – йдеться в повідомленні.
Прикордонники уточнили, що минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік залишався на рівні з попереднім днем. На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі відповідно до зимового графіку роботи.
"Загалом через КПВВ прослідувало 33,4 тисячі осіб та 4,3 тисячі транспортних засобів", – зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, на КПВВ "Горлівка-Бахмут" представники російсько-окупаційних військ чинили перешкоди цивільним громадянам, які прямували на контрольовану територію України.